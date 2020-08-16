В сторону Украины выдвинулась армия РФ: жители Ростова забили тревогу в соцсетях (видео)

К границам Украины продвигаются колонны российской военной техники, которую засняли очевидцы в Ростовской области. Были замечены не только танки и вертолеты, но также ракетные комплексы и автомобили для перевозки пехоты.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что кадры были сняты на одной из центральных дорог в Ростове. Более того, в источнике говорится о том, что вся техника на видеоролике двигается в сторону Украины. Голоса за кадром были поражены увиденным. Однако не только они с опасением решили высказаться на этот счет.

Пользователи соцсетей начали писать о том, что Владимир Путин, возможно, готовится к очередному вторжению в Украину. Однако были и те, кто не особо испугался вторжения, сообщив о том, что страну будет армия защищать до последнего.

Однако эксперты пока ничего не сообщили. В основном данные обсуждения идут среди обычных пользователей интернета. Тем не менее мнения экспертов, возможно, появятся временем позже.

Напомним, Гордон назвал главное условие для возвращения Донбасса: неожиданное заявление журналиста.