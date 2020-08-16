Гордон назвал главное условие для возвращения Донбасса: неожиданное заявление журналиста

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Журналист Дмитрий Гордон сообщил, как Украина может достаточно быстро вернуть оккупированные Россией территории. По его словам, Владимир Зеленский и Кабмин должны в разы улучшить экономический уровень страны. Благодаря этому, как считает Гордон, жители «Л/ДНР» и Крыма захотят сами присоединиться снова к успешному государству.

Об этой информации сообщил Гордон в своем YouTube-канале, передает «НБН».

Отмечается, что в самом начале журналист выразил сомнения насчет того, что либералы из Российской Федерации, придя во власть, отдадут Донбасс Украине. По его словам, в «Л/ДНР» еще найдутся личности, которые будут против подобной инициативы, и снова возьмутся за оружие.

«Допустим, свершится чудо, и Владимир Путин уйдет с поста президента. Придут к власти другие. Некоторые из них могут поднять вопрос о возвращении территорий, но многие уткнут голову в песок. Ментально россияне еще не готовы к тому, что Украина по факту является суверенным государством», — сообщил Гордон.

Затем журналист сообщил о том, что экономически сильное государство способно изменить эту ситуацию.

«Они увидят, что Украина стала совсем другой. Экономика там в разы, допустим, будет лучше, чем в РФ. Они увидят, что с нами будет лучше, чем с агрессором, и сами захотят к нам», — подытожил он.

Напомним, это явно плохой – Пушилин объявил угрозу для «ДНР» и обратился к Европе с важным призывом.