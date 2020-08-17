Киев и Москва могли договориться по Донбассу: Тука сделал тревожное заявление

Руководство Украины могло заверить Кремль в том, что Украина пойдет на некоторые уступки по Донбассу. Такое предположение озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Obozrevatel».

Тука предполагает, что уступки могут касаться политических вопросов. Экс-замминистра подчеркнул, он уже заметил некоторые предпосылки к этому со стороны руководства Украины.

«У меня есть такое ощущение, что администрация Кремля могла получить от украинской власти какие-то заверения о том, что Украина может пойти на уступки как раз в политическом контексте», — заявил Тука.

Тука считает, что Кремль хочет добиться, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса. А «особый режим административного управления» ОРДЛО, о котором ранее заговорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, по мнению Туки, РФ не интересует.

Бывший заместитель министра отметил, что есть существенная разница между законом «Об особенностях местного самоуправления» и изменениями в Конституции Украины. По его словам закон, это временно решение – на 3 года. А изменения в Основной Закон будут действовать на постоянной основе. Как раз это, по его словам, интересует Кремль.

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