Оставьте в покое Беларусь и Украину оставьте, вы их проиграли: Гозман опубликовал жесткое обращение к Путину

Путин возможно уже принял решение о «помощи» Лукашенко путем российского военного вторжения в Беларусь, и это может стоить главе Кремля и его окружению всего, что у них есть.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По мнению российского оппозиционного политика Леонида Гозмана, такое решение приведет к ужасным и трагическим последствиям для всех, в том числе и для тех, кто его принял.

Гозман опубликовал в Facebook жесткое обращение к Путину и его ближайшему окружению о том, что решение о «братском» вводе войск РФ в Беларусь будет самым глупым и самым трагичным.

По его словам, нынешние «кремлевские мечтатели» пребывают в плену иллюзий, которые могут им очень дорого стоить.

Как написал политик в своем обращении, в случае военной агрессии миф о покорных беларусах сразу развеется. Он напомнил о мощнейшем партизанском движении беларусов во время Второй мировой войны, при этом подчеркнув, что внуки и правнуки тех партизан не пойдут навстречу «зеленым человечкам» с букетами цветов. И может начаться война, война более кровопролитная, чем в Украине

«Будут жертвы с обеих сторон и, увы, масштабные. А вот потока похоронок вам не простит и тот немногочисленный электорат, который вас пока еще поддерживает», — поделился прогнозом Гозман.

Политик предложил кремлевским властям оставить Беларусь в покое, чтобы через 5-10 лет другие руководители России смогли построить с соседней страной дружеские отношения «не как с колонией, а как с независимым государством».

«P.S. И Украину тоже в покое оставьте. Вы же там очевидно проиграли, хотя крови пролили немерено. Заберите с Донбасса своих трактористов, шахтеров и бандитов, дайте людям восстановить все, что вы там разрушили», — заключил Гозман.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко готов поделиться властью, о каком условии заявил президент Беларуси.