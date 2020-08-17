Впервые в истории: Украина отзывает своего посла из Республики Беларусь

Политика
Христина Качоровська0
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С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, посла из Беларуси отозвали для консультаций.

Флаги Украины и Беларуси
Флаги Украины и Беларуси. Фото — itc.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Дмитрий Кулеба отозвал посла Игоря Кизима из Республики Беларусь, чтобы «оценить отношения Украины и Беларуси в сегодняшних реалиях»:

«Это в первые в истории нам пришлось сделать такой шаг по отношению к Беларуси. Всё это мы делаем исключительно из-за действий, которые совершил Минск. Мы считаем им недопустимыми».

Напомним, ранее мы писали, что представители украинской интелигенции поддержали протестующих в Беларуси.


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