Впервые в истории: Украина отзывает своего посла из Республики Беларусь

С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, посла из Беларуси отозвали для консультаций.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Дмитрий Кулеба отозвал посла Игоря Кизима из Республики Беларусь, чтобы «оценить отношения Украины и Беларуси в сегодняшних реалиях»:

«Это в первые в истории нам пришлось сделать такой шаг по отношению к Беларуси. Всё это мы делаем исключительно из-за действий, которые совершил Минск. Мы считаем им недопустимыми».

Напомним, ранее мы писали, что представители украинской интелигенции поддержали протестующих в Беларуси.