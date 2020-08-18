Кравчук не отрицает, что Украина будет вести переговоры с представителями ОРДЛО

По словам главы украинской делегации в ТКГ, во время встречи они предложат представителям временно оккупированных территорий варианты для проведения переговоров.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

«Мы хотим с ними общаться и будем предлагать различные варианты. Но если кто-то не захочет, то как мы их заставим? Будем предлагать варианты, возможно, в формате круглого стола с людьми, которые есть там и тут. Возьмем кого-то нейтрального, чтобы стал модератором. Чтобы люди сели и общались, без какого-либа начальства».

При этом, подчеркнул Кравчук, договариваться на не о том, чего хотят главари псевдореспублик, а обычные жители ОРДЛО:

«Украина должна знать что нужно делать, чтобы нас принимали адекватно. И если у нас появятся факты, что та сторона не ищет пути для выхода из ситуации, а всячески препятствует нам — то мы заявим об этом прямо».

Такие переговоры, с представителями ОРДЛО, должны проходит между обычными людьми, добавил, первый президент:

«Я не говорю, что президент, премьер, спикер должны видеться с «чиновниками» ОРДЛО. Такой вариант возможен в будущем, когда мы уже чего-то добьемся, когда проведем выборы, когда оккупированные территории станут открытыми и люди будут свободно передвигать по Украине».

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук рассказал о будущем Донбасса.