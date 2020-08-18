Лукашенко пригрозил расправой членам координационного совета Тихановской, назвав его создание попыткой захвата власти (Видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко отреагировал на создание оппозицией координационного совета по мирной передаче власти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Выступая на заседании Совета безопасности 18 августа беларуский лидер отметил, что оппозицией создан некий совет, члены которого требуют передать им власть.

По его словам, туда вошли «бывшие, обиженные и откровенно отвязанные нацисты».

«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко.

Далее президент Беларуси подчеркнул, что таким образом оппозиция хочет убедить власть и силовые структуры, что они «мирные и хорошие».

«Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — обратился он к присутствующим.

Александр Лукашенко предупредил членов координационного штаба о том, что властью будут приняты соответствующие меры в соответствии с законами республики Беларусь.

«У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — заявил беларуский президент.

Видео выступления Александра Лукашенко на заседании Совбеза здесь.

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