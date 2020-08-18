Смена «власти» в ОРЛО: проблемы в «республике» привели к серьезным последствиям

В «ЛНР» начались важные кадровые перестановки в верхах «власти». Сразу несколько «министров» лишатся своей должности. В частности, «министр угольной промышленности республики» Павел Мальгин уже «официально» покинул свой пост. Аналогичная судьба ждет еще двух «министров», что в итоге может существенно изменить вектор развития сепаратистской «республики».

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Телеграм-каналы, которые специализируются на освещении жизни неподконтрольных украинских территорий узнали о новых назначениях в «ЛНР». На смену Павлу Мальгину пришел Александр Трофименко. «Луганский инсайд» сообщает, что вскоре мы узнаем имена еще двух новых министров.

«ЛНР собирается назначить нового человека на пост министра здравоохранения. Ранее главным кандидатом на эту должность являлся Дмитрий Докашенко, но появилась информация, согласно которой ситуация изменилась. Докашенко лично отказался от должности и уговорит его не удалось, поэтому идут поиски другой подходящей персоны. Вместе с тем, сейчас происходит активное обсуждение того, кто сможет стать приемником Натальи Пащенко», — информирует источник.

Напомним, как сообщалось ранее, пенсионеров ОРЛО предупредили о важном изменении: подробности заявления «ПФ ЛНР».