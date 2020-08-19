Андрей Садовой снова будет баллотироваться на пост мэра Львова

Действующий глава культурной столицы Украины Андрей Садовой заявил, что будет снова принимать участие в предвыборной гонке за пост мэра Львова.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Андрея Садового.

На своей странице в соцсети он выставил видео, на котором рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что жители Львова часто спрашивают его, будет ли он снова баллотироваться на пост мэра города:

«Вот мы начали строить завод для переработки мусора. Нужно отремонтировать несколько улиц. И что, всё это сейчас бросить? Ну это как-то несерьезно… Поэтому, я иду на выборы».

Напомним, ранее мы писали, что Садовой просит Кабмин смягчить карантин во Львовской области.