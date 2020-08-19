Песков разъяснил позицию Кремля о возможном оказании военной помощи Беларуси: в рамках договора о Союзном государстве и коллективной безопасности

В данный момент нет никакой потребности в оказании военной помощи Беларуси со стороны России.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков, Договор о коллективной безопасности между двумя странами предусматривает оказание военной помощи, однако действие данной нормы распространяется лишь на случаи внешнего вооруженного нападения на Беларусь.

«Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

При этом он отметил, что сейчас даже нет необходимости в рассуждениях о том, какие обстоятельства могут заставить Россию пойти на военное вмешательство.

«Исходим из того, что белорусы сами решат (ситуацию) в рамках правового поля, без вмешательства извне», — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось о том, как Игорь Гиркин оценил возможность ввода российских войск в Беларусь.