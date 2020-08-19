Поставлена точка в деле о «вагнеровской операции»: СБУ сделала официальное заявление

Главное Политика
Ник Петров0
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Официальное заявление об обнародованной информации о якобы проведенной спецоперации по отношению к бойцам ЧВК «Вагнер», задержанных в Беларуси, распространила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

СБУ опровергла информацию о вербовке "вагнровцев".
Дело о «вагнеровской операции» было «вбросом» российских спецслужб. Фото: dialog.ua.

В СБУ отказались комментировать все, о чем так живо обсуждалось в СМИ, назвав эту циркулирующую информацию «вбросом» вражеских спецслужб.

«СБУ не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев, тем более, когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесение вреда Украине», – заявили в украинской спецслужбе.

Как следует из опубликованного сообщения, никто из сотрудников СБУ не мог и не участвовал в переговорах с членами бандформирования в качестве вербовщика.

Также в спецслужбе сделали ударение о том, что украинским журналистам и другим «лидерам мнений» не следует распространять информацию и слухи сомнительного характера, которые не имеют под собой никакого реального подтверждения.

Следует напомнить, что ранее в украинских СМИ появилась информация о якобы готовящейся и сорванной операции по задержанию боевиков ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось о том, что российские войска уже в Беларуси.


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