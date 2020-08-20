Горбачев ответил, кто устроил протесты в Беларуси: признание бывшего руководителя СССР

Последний глава Советского Союза Михаил Горбачев сообщил о том, кто хочет устроить настоящую революцию в Беларуси. По его словам, это является кто-то из-за рубежа, кто финансирует и дает распоряжение.

Об этой информации сообщил сам Горбачев в интервью «Комсомольская Правда», передает «НБН».

«То, что сейчас происходит в Беларуси – это я видел во времена падения Советского Союза. Но Александр Лукашенко поздно отреагировал на протест. Нужно было быстрее обращаться к рабочим. С этим нельзя было тянуть», — сообщил он в начале.

После этого он выразил уверенность в том, что люди вряд ли сами могли бы подняться внезапно. В этом Горбачев прочувствовал влияние из-за рубежа. Тем не менее он не стал сообщать, кто же именно устраивает протесты во всех городах Беларуси. По его словам, он сам не знает точного имени, но при этом Горбачев выразил уверенность, что финансируется все зарубежными источниками.

Как сообщалось ранее, Азаров вел переговоры с Соросом: экс-премьер признался, как повлиял на Украину исторический диалог.