За будуще «ДНР» можно не волноваться! – Пушилин сообщил о подготовке новых войск «республики»

Лидер сепаратистов из «ДНР» Денис Пушилин рассказал о том, кто в будущем сможет надлежащим образом позаботиться о так называемой «республике». Представив юнармейцев в качестве опоры будущего, он заявил, что именно эти дети будут настоящими защитниками «ДНР».

Об этой информации сообщил Пушилин в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Горд за наших юнармейцев! У них горят глаза. Они продемонстрировали на уровне строевую подготовку, основы полевой медицины и многое другое. С большим удовольствием прибыл тематический лагерь «Юный дружинник» в Седово. Там проходили военно-полевые сборы юных армейцев. Все занятия проходили на морском берегу в компании сверстников. Руководили всем этим опытные наставники, которые вкладывали в мероприятие частичку своей души», — заявил в самом начале боевик.

После этого главарь «ДНР» выразил сожаление, что подобной «юнармии» не было в его детстве. Он в самом деле считает, что опыт сепаратистов очень дорогого стоит для юных детей.

«Это движение началось с 70 человек. Сегодня уже мы видим 2100. С такими ребятами за будущее «ДНР» можно не волноваться!», — заявил в конце сепаратист.

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