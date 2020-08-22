Исторический шаг Украины по Донбассу: Зеленский рассказал, что началось продвижение к миру (видео)

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна сделала большой шаг по Донбассу, и существенно продвинулась вперед к миру. Речь идет о том, что был принят режим тишины, а боевых потерь в течение месяца попросту нет. Именно в этом заключается его уверенность.

Об этой информации сообщил сам Зеленский, передает «НБН» со ссылкой на «Главред».

«Самым главным вызовом для нашей страны является война на Донбассе. Украина понимает, что теряет своих людей там, на востоке. Гибнут молодые люди, защищая наше с вами будущее», — сообщил в самом начале Зеленский.

После этого он начал рассказывать о том, что его команда и он сам идут к прекращению войны. Для этого, по его словам, они разрабатывают разные планы и стратегии.

«На сегодняшний день мы видим, что кое-что происходит с плюсами и минусами. Есть сохраняющийся режим тишины. Боевых потерь не было на протяжении месяца. Я этим очень горжусь. Верю, что это серьезный шаг вперед, к лучшему будущему», — подытожил президент Украины.

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