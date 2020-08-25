В «ДНР» поставили Зеленскому ультиматум: сепаратисты угрожают публикацией секретных данных ВСУ

Известный сепаратист под именем «Джокер ДНР» сообщил о том, что он ежедневно будет выкладывать секретные данные ВСУ в соцсети, если военные 36 бригады не покинут Донбасс. В качестве доказательства в пользу своих слов он опубликовал некоторые данные на своей странице.

Об этой информации сообщил сепаратистский источник, передает «НБН».

«С этого момента я собираюсь каждый день заниматься публикацией секретных документов, список, карт и прочего. Буду это делать до тех пор, пока украинские солдаты 36 бригады не уедут с Донбасса. Есть другой вариант – принести мне голову своего Верховного клоуна Зеленского», — лаконично заявил сепаратист.

После этого он закончил свой пост якобы философскими высказываниями о своей деятельности. При этом известно, что его посты с секретными данными увидело более 50 000 человек. Неизвестно пока, отреагирует ли как-то в ВСУ на подобную провокацию со стороны сепаратиста.

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