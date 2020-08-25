Вы обманули людей — Гончаренко ответил Зеленскому на «странные» слова

Народный избранник от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко отметил, что вчера, 24 августа, президент Владимир Зеленский, выступая на праздновании Дня Независимости, сделал странное заявление.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Алексея Гончаренко.

Алексей Гончаренко заявил, что вчера, 24 августа, президент Зеленский выступая на праздновании Дня Независимости, сказал странные слова.

«Мы строим страну именно такую, где те, кто без боя подарил часть территорий, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму», — сказал президент Зеленский во время своего выступления.

Алексей Гончаренко ответил на слова главы государства.

«Действительно странное заявление. Ведь, если будет идти такое расследование, то, Владимир Александрович, вы выйдете на себя самого», — заявил нардеп.

По словам народного избранника, никто не забыл все капитуляционные инициативы главы государства и его команды.

«А кто у нас готовил капитуляционные инициативы в Париж? Пока десятки тысяч людей не очертили красные линии. А кто с Ермаком подписывал Консультативный совет в Минске, хотя правильнее говорить «капитуляционный совет», где Украина ставилась на один уровень с так называемыми «Л/ДНР», а Россия с Францией и Германией. А деятельность Сивохо с его «платформами»? А кто вытащил из нафталина Кравчука, который мило общается со Скабеевой и предлагает провести выборы в ОРДЛО?», — заявил Гончаренко.

По словам народного избранника, Зеленский пытается сделать вид, что он здесь ни при чем.

Гончаренко также отметил, что на День Независимости не было военного Парада.

«И это не потому, что вся военная техника на Востоке. А потому, что вам страшно признаться, что вы обманули людей – война продолжается. Для этого недостаточно «просто прекратить стрелять» или «заглянуть в глаза Путину», — заявил нардеп.

Народный избранник напомнил Зеленскому, что он президент воюющей страны. Он посоветовал президенту заняться защитой государства.

Ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» готовы выполнить ультиматум Кремля по Донбассу.