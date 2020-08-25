В «Слуге народа» готовы выполнить ультиматум Кремля по Донбассу: народный депутат сделал заявление

В партии «Слуга народа» заявили, что не против проведения местных выборов не только в ОРДЛО, но и в аннексированном Крыму. Такое заявление сделал народный избранник Богдан Яременко.

Об этом сообщил «Диалог.UA», сославшись на Fakebook-аккаунт Яременко, передает НБН.

В Кремле продолжают требовать от Украины проведения местных выборов на Донбассе. Представители РФ заявляют, что постановление Верховной Рады Украины о проведении местных выборов противоречит Минским договоренностям. Во время последнего заседания ТКГ (18-19 августа) российская делегация потребовала от Украины отменить данное постановление, которые не позволяет провести выборы на Донбассе.

Народный избранник от «Слуги народа» Богдан Яременко напомнил, что Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, не ратифицированы ВР. Поэтому, по его словам, постановления парламента не должны отвечать «Минску-2».

Сам же нардеп заявил, что он не против проведения местных выборов не только в ОРДЛО, но и в Крыму.

«Переговоры – так переговоры: лично я не против местных выборов на всей территории Украины. Включая Донбасс и Крым», — написал народный избранник.

Стоить отметить, что ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что проведение выборов в ОРДЛО, станет возможным только после того, как РФ выведет свои войска из Донбасса и вернет Украине контроль над участком границы на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО рассказали, как ускорить процесс пересечения КПВВ на Донбассе.