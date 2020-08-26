Пришло время вернуть Крым: Зеленский принял смелое решение против Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно судьбы Крыма. Он уверен, что легкая сдача Крыма была большой ошибкой, но сейчас пришло время активизироваться в борьбе за возврат временно аннексированных территорий.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Зеленский отметил, что Крым нельзя было отдавать, и те, кто за это допустил должны ответить за свой поступок.

«Сегодня нет смысла проклинать судьбу и думать о том, как так вышло с Крымом. Я верю, что все, кто это допустил когда-то понесут справедливое наказание. В этом участвовали многие», -сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос возвращения Крыма поднимался в рамках нормандского формата, но власть РФ отказалась это обсуждать. Зеленский крайне недоволен тем, что за шесть лет не было создано ни одной переговорной площадки для решения этой проблемы. Президент Украины намерен исправить это упущение и активизировать политический диалог по вопросу деоккупации Крыма.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин заявил о больших проблемах на Донбассе: откровенное признание главы «ДНР».