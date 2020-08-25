Пушилин заявил о больших проблемах на Донбассе: откровенное признание главы «ДНР»

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин устроил несколько новых проверок мест, которые восстанавливает «республика». Он посетил школу в селе Дмитровка и многоэтажный жилой дом в Шахтерске. В ходе проверки Пушилин признался, что «республика» находится в очень непростом положении.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Пушилин отметил, что военные действия сильно измотали «ДНР». Развитие социальной сферы отягощено последствиями конфликта из-за чего приходится работать лишь там, где ситуация уже критическая.

«Увы, но война еще не закончилась – проблемы на линии соприкосновения отнимают много сил и средств. Нужно восстанавливать разрушенное и развивать наши земли, а делать это приходится параллельно. Такая ситуация вынуждает нас выбирать приоритеты, работать там, где проблемы уже критичны», — признал Пушилин.

Он отметил, что починка кровли многоэтажного дома проходит успешно, но так как ее ремонтом не занимались долгие годы ремонт будет основательным. Относительно школы можно отметить, что «республика» обеспечила ее 20 компьютерами, новой мебелью и партами. Кроме того, была восстановлена столовая.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцы смогли лично пообщаться с Пушилиным: «глава ДНР» готовится к серьезным изменениям на Донбассе.