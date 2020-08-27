Путин объявил о главном условии для военного вторжения России в Беларусь: о чем заявил президент РФ

Российская Федерация воздержится от оказания военной помощи Беларуси, если в республике не начнется жестокое противостояние.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью каналу «Россия-1».

По словам главы Кремля, Россия не будет проявлять активных действий, пока «экстремистские элементы» не перейдут к жесткому противостоянию.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — заявил Путин.

Тем не менее, сообщил он, в России создан «резерв» из органов правопорядка, который в случае необходимости будет переброшен в Беларусь.

При этом президент РФ подчеркнул, что в Кремле надеются, что до этого не дойдет, и кризис в Беларуси разрешится мирным путем.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов вернуть Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля.