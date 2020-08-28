Путин готов пойти на «договорняк» с Западом о «сливе» Лукашенко: Белковский

Президент России Владимир Путин уже готов согласиться на уход Лукашенко, но прежде ему нужно договориться с Западом об условиях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По мнению российского политолога Станислава Белковского, глава Кремля уже понял, что рано или поздно действующий президент Беларуси сольется, поэтому у Путина есть желание договориться с Западом об условиях его ухода.

«Путин хочет договориться. Он готов на уход Александра Григорьевича Лукашенко, но только на условиях предварительных договоренностей с Западом. Просто так сливать Лукашенко бесплатно Путин не хочет…», – считает Белковский.

По мнению политолога, глава России хочет поторговаться, а для более успешных торгов сейчас нужно поддерживать напряжение в Беларуси.

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