Ярош пригрозил Зеленскому после нападения на автобус «ОПЗЖ»: официальное обращение главы УДА

Глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош после нападения «Нацкорпуса» на автобус Кивы опубликовал вызывающий пост в соцсетях. В нем он сообщил, что если Владимир Зеленский с другими властями Украины ничего не будут делать со ставленниками Путина в Украине, то они потеряют свои легитимность в стране.

Об этой информации сообщил Ярош в своем «Фейсбуке», передает «НБН».

«Когда государство не может выполнять свои функции по защите национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается в инструмент угнетения собственного народа. Да, я услышал о расстреле автобуса с прокремлевскими колаборантами на территории Харьковской области. Патриоты, которые решились на такое действие, во имя Украины, заслуживают не наказания, а награждения», — сообщил в самом начале Ярош.

После этого националист сделал предупреждение всей украинской власти, которая, по его словам, бездействует в вопросах защиты своего государства от реванша Кремля в нем.

«Если власти и дальше будут толерировать антигосударственные формирования, как например «ОПЗЖ», «ПШ» и прочее, то они потеряют свою легитимность. Это приведет к измене», — подытожил в конце Ярош.

У національно-визвольній боротьбі або всі перемагають, або програють — теж всі…Коли Держава не виконує функцій… Gepostet von Дмитро Ярош am Freitag, 28. August 2020

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