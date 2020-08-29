Выплат пенсий в ОРДЛО не будет – Кириленко сообщил о главной проблеме

Стало известно о том, что выплата пенсий в ОРДЛО под реальной угрозой из-за того, что в ПФУ и других источниках отсутствуют данные о пенсионерах. Более того, нет даже пенсионных дел граждан, не говоря уже о том, что «Л/ДНР» не находится под контролем Киева. В этом и есть главная проблема для пенсионеров, которые рассчитывают на украинские выплаты.

Об этой информации сообщила «Судебно-Юридическая Газета», сославшаяся на мнение главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, передает «НБН».

Сообщается, что получать пенсии люди смогут только в том случае, если будет подтверждён статус переселенца. Однако при этом в Кабмине разрабатывают разные подходы, чтобы выплачивать людям законные пенсии.

Так, например, как сообщил Кириленко, была предложена идея выплачивать деньги людям на КПВВ. Однако для этого потребуются установки множества банкоматов. При этом сейчас такую инициативу не готовы вводить, поскольку есть угроза массового распространения COVID-19.

Как сообщалось ранее, буду вынужден пойти на крайние меры – Пушилин сообщил, что произойдет, если Киев не выполнит требований «ДНР».