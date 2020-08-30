Амнистия боевикам и «особый» статус всему Донбассу — Фокин отличился скандальным заявлением

Участник украинской делегации на переговорах ТКГ Витольд Фокин поделился своим видением разрешения ситуации на Донбассе.

О нем он рассказал в интервью изданию «Страна«, передает «НБН«.

Фокин снова заявил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса, чтобы вести там переговоры. Он добавил, что эту его идею поддерживает и глава Украины в ТКГ Леонид Кравчук:

«И я даже скажу вам больше, что если будут все условия для безопасности — то Леонид Кравчук готов поехать со мной».

Что касается мнения Владимира Зеленского по этому поводу, то о нем Фокин не знает, так как не общался с украинским президентом:

«Но если будут указания президента или парламента, то я готов ехать в ОРДЛО и вести переговоры с главарями боевиков»

Фокин также заявил, что для достижения мира нужно амнистировать всех оккупантов:

«Вопрос амнистии очень важен. И они, и наши военные совершили немало преступлений, которые надо расследовать и наказать виновных. Но сегодня, чтобы завершить войну, уберечь жизни людей, нужно огласить полную амнистию, провести выборы, и решить вопрос особого статуса».

Что касается особого статуса, то Фокин уверяет, что он нужен не только ОРДЛО, но и для всей Луганской и Донецкой областей:

«Мне кажется, что особый статус — который в СМИ называют автономией Донбасса — обязательно приведет к миру. Но этому шагу мешает огромная группировка политсил, для которых война — это мать родна».

Напомним, ранее мы писали, что Фокин оправдал аннексию Крыма.