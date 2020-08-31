Будет война – Ходаковский рассказал об угрозе масштабного конфликта Украины и «Л/ДНР»

Бывший оккупант «Л/ДНР» Александр Ходаковский сообщил, что существует реальная угроза обострения конфликта на Донбассе. По его словам, к этому якобы ведет сама Украина, которая выстраивает сооружения на линии соприкосновения. Денис Пушилин, по словам Ходаковского, будучи человеком совсем невоенным, даже обратился грозно к Украине из-за сложившейся ситуации.

Об этой информации сообщил Ходаковский в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Почва, на которой должен установиться мир, очень зыбкая. По сути она вообще отсутствует. В Украине сейчас нет тенденции мирного характера. Спекуляции по всем сторонам. Пока будет так – будет война. ВСУ сейчас используют наш запрет на открытие огня для укрепления собственных позиций. Пушилин, который далек от войны, вынужден был внять обеспокоенности сословия военного характера, опубликовав свое заявление с призывом к Украине», — подметил боевик в начале.

В конце сепаратист сообщил о том, что пока наблюдается неблагополучная ситуация для установления мира, ничего кардинально меняться не будет. Более того, он сообщил, что Украина хочет выстраивать стену на Донбассе, и, по его словам, это будет правильным решением, поскольку война может вспыхнуть с новой силой.

Напомним, Кравчук готовится отправиться в «Л/ДНР»: Фокин сообщил, что задумал первый президент Украины.