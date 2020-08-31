Провокация и подрыв национальных интересов — Аваков раскритиковал Фокина

Глава украинского МВД категорически против того, чтобы амнистировать российских наемников, которые воюют на Донбассе.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу МВД.

Как отметил чиновник, слова Витольда Фокина о том, что надо амнистировать оккупантов и предоставить «особый» статус всему Донбассу, не отвечают национальным интересам Украины:

«Ни один из наших военных не должен умирать из-за глупых спекуляций. Поэтому, слова господина Фокина об амнистии, об «особом» статусе — это провокация и подрыв национальных интересов. Не надо забывать о том, что за часть украинской земли отдали жизни тысячи военных ВСУ».

Напомним, ранее мы писали, что Разумков назвал невозможной амнистию боевиков ОРДЛО.