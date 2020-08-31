За капитулянтские заявления: «Европейская Солидарность» требует увольнения Фокина из ТКГ

В партии «Европейская Солидарность» заявили, что последние заявления представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина, звучат как государственная измена. Народный депутат «ЕС» Ирина Геращенко считает, что Витольд Фокин, после таких капитулянтских заявлений, больше не должен участвовать в заседаниях ТКГ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Прямой».

Последние заявления первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по поводу «особого статуса» для всей территории Донбасса и «полной амнистии оккупантам» вызвали резкую критику со стороны ряда политиков и экспертов. В «Европейской Солидарности» считают, что заместитель Леонида Кравчука должен покинуть ТКГ, после своих высказываний.

«Сейчас не убийц надо миловать, а требовать, чтобы Россия вернула Крым и Донбасс. Мы ожидаем от властей немедленного увольнения Витольда Фокина из ТКГ», — с таким заявлением выступила нардеп Ирина Геращенко.

Политик заявила, что последние заявления руководителей украинской делегации в ТКГ, звучат как государственная измена. Кроме того, народная избранница подчеркнула, что РФ не выполняет Минские соглашения: страна-агрессор не вывела свою технику и войска, не допускает миссию ОБСЕ на Донбасс и не освободила пленных.

Ранее мы сообщали, что в ОП отреагировали на высказывания Фокина.