Об этом сообщает НБН ссылаясь на данные издания Главком.

Как сообщается в источнике. Оператор МКС (ранее — Лугаком), который обеспечивает мобильным интернетом и связью временно оккупированную территорию Луганской области заявил о полном отключении мобильного интернета.

На данный момент известно, что полное отключение интернета на территории квази-республики произойдет 11 февраля текущего года. Истинная причина таких отключений не указывается, зато известно, что оператор отключает интернет временно. А точнее — пока не получит указания о его возобновления на временно оккупированной территории.

Сообщается, что после того, как интернет полностью пропадёт из тарифов оператора клиенты МКС смогут получить взамен больше минут для разговоров.

Ранее сообщалось, что боевики так называемой ЛНР массово бросают оружие и сдаются в плен украинским военным.