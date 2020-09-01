В одном из раздельных батальонов украинской пехоты под номером 503 решили ответить на угрозы сепаратисского главы ОРДО в Донецке. Они сообщили, что Денис Пушилин и его соратники могут при желании прийти прямо на позиции ВСУ, поскольку армия Украины его ждет.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Украинские морские пехотинцы решили интересно ответить на многочисленные угрозы главы «ДНР» Дениса Пушилина разгромить отряды ВСУ.

Известно, что пару дней назад лидер боевиков Денис Пушилин выложил на своей странице в социальной сети Telegram сообщение, в котором решил потребовать от украинской армии уйти прочь из занятой локации, и ни в коем случае не идти на активные действия, продвигаясь вперёд.

Пушилин позже рассказал о том, что очевидцы обязаны показать ему акт, который будет фиксировать уход подразделений украинской армии.

Так же Пушилин настоятельно потребовал отдать ему данный документ до 3 сентября этого года.

В случае неповиновения главарь террористической группировки «ДНР» придет к жестоким мерам.

Как он сообщил, «украинская милиция» разгромит окопы и укрытия ВСУ, которые были построены или же снова сделаны после 22 июля текущего года.

На это заявление украинские морские пехотинцы ответили следующим образом: «Приходи и ломай!Мы как раз тебя ждём!»

Переборщивши зі склоомивачем та барбітурою, лідер динерівських мавп Пеніс Душилін заявив, що за весь час припинення… Gepostet von 503 Окремий батальйон морської піхоти am Montag, 31. August 2020

Напомним, мы воплотим в жизнь планы Захарченко – Пушилин сообщил, к чему готовит «ДНР».