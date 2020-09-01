Пушилин дал особое распоряжение – в «ДНР» сделали заявление о приближении экологической катастрофы

Представители «властей ДНР» отреагировали на заявление заместителя главы украинской делегации на Минских переговорах Витольда Фокина относительно возможной экологической катастрофы на Донбассе, которая может стать губительнее, чем катастрофа на АЭС Чернобыля. Сепаратисты утверждают, что ситуация находится под их полным контролем и угрозы для «ДНР» и всей Украины нет.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

В «ДНР» отметили, что для откачки шахтных вод строится специальный «гидрозащитный щит». За ситуацией следит лично глава «ДНР» Денис Пушилин, который распорядился давать ему информацию по данной теме раз в две недели.

«Никакой угрозы для наших территорий нет. Ситуация с водоотливными комплексами ДНР является стабильной и находится под постоянным наблюдением. На данный момент строится сеть новых водоотливных комплексов, что поможет минимизировать любые риски, связанные с шахтными водами», — сказали в «министерстве угля и энергетики ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, ситуация на КПВВ Донбасса: для 15 человек открытие пропускных пунктов стало плачевным.