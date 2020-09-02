Это будет конец для России – Гордон разоблачил план Путина по Беларуси

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон дал новый прогноз относительно планов Российской Федерации по Беларуси. Журналист уверен, что президент Владимир Путин не решится вводить войска в Беларусь, ведь Путин сам понимает, что это приведет к большим проблемам для РФ. Гордон уверен, Путин выбрал более тонкую тактику.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир «Украина 24».

Владимир Путин не станет помогать Александру Лукашенко силами армии РФ по той причине, что это спровоцирует ответные партизанские атаки народа Беларуси.

«Мои друзья из России уверенны, что если Путин решится вторгнуться в Беларусь, то это приведет Россию к большим бедам. Путин сам хорошо это понимает. Если он напрямую грубо вторгнется войсками в Беларусь для помощи Лукашенко, белорусы не смогут спокойно это принять. Начнется партизанские ответные атаки. Думаю, Путин выбрал более тонкую тактику, он заменит Лукашенко новым удобным человеком, что устроит и самих белорусов», — сказал Гордон.

Напомним, как сообщалось ранее, боятся остаться без пенсий с 1 октября: жители ОРДО столкнулись с печальным известием.