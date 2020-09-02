Опять «Новичок»: правительство Германии сделало громкое заявление об отравлении Навального

В среду 2 сентября в Кабинете министров Германии сделали громкое заявление об отравляющем веществе, следы которого были обнаружены в организме российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как сказано в заявлении, получено заключение из лаборатории Бундесвера (вооруженные силы ФРГ), которая проводила исследование причин отравления, в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок».

Соответствующее сообщение было размещено на сайте правительства Германии.

По данному инциденту в МИД ФРГ вызван посол России для беседы в свете полученной информации. Также в Берлине сообщили, что данная информация будет представлена ЕС и НАТО.

Как известно, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете при авиаперелете из Москвы в Томск. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Навальный был в коме.

В субботу, 22 августа, Навальный был переправлен в Берлин для лечения в клинике Шарите. На данный момент врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Ранее сообщалось о том, что в России начался процесс смены власти.