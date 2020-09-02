Поддержала инициативу Зеленского: источник сообщил, что Меркель не против встречи лидеров «нормандской четверки» в конце сентября

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает инициативу президента Украины, провести встречу лидеров «нормандской четверки» в конце сентября, в Берлине.

Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент», сообщает НБН.

В Telegram-канале со ссылкой на источник в Офисе президента сообщают, что Ангела Меркель не против встречи лидеров «нормандской четверки» в конце сентября этого года, в Берлине. Ресурс пишет, что таким образом канцлер Германии поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

«После инцидента с Алексеем Навальным в Офисе президента надеются на сговорчивость Кремля», — сообщают в Telegram-канале.

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