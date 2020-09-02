У этих людей мало ума – Уляна Супрун открыто высмеяла украинский народ

Политика
Родион Власов0
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Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун в своих социальных сетях выразила негодование из-за «недостатка здравого ума» многих украинцев. Политик родом из США осудила украинский народ за доверие украинским судам и оппозиции, а после рассказала о вреде поедания плаценты.

Уляна Супрун. Фото - konkurent.ua
Уляна Супрун. Фото — konkurent.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Супрун.

Супрун заявила, что сторонникам партии «ОПЗЖ» не хватает ума. Стоит отметить, что партия «ОПЗЖ» занимает второе место по уровню поддержки населения в Украине. Кроме того, экс-министр осудила зрителей блогера Анатолия Шария, тех кто доверяет украинским судам, и тех, кто есть плаценту после родов.

В своем посте Супрун уделила основное внимание нелепости поедания украинцами своей плаценты и снабдила публикацию рядом ссылок на зарубежные исследования, которые подтверждают, что плаценту есть не стоит. Вместе с тем не совсем понятно, почему Супрун решила, что украинские мамы сохраняют плаценту после родов, чтобы потом скушать. Ссылок на факты популярности практики поедания плаценты украинцами Супрун не разместила в своей публикации.

«Украинцы, которым не хватает здравого ума: голосуют за «ОПЗЖ»; смотрят Шария; доверяют украинским судам; едят свою плаценту», — заявила Супрун.

Напомним, как сообщалось ранее, даже Пушилин не допускал таких ошибок: жители ОРЛО возмутились неудачным поздравлением горняков.


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