У этих людей мало ума – Уляна Супрун открыто высмеяла украинский народ

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун в своих социальных сетях выразила негодование из-за «недостатка здравого ума» многих украинцев. Политик родом из США осудила украинский народ за доверие украинским судам и оппозиции, а после рассказала о вреде поедания плаценты.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Супрун.

Супрун заявила, что сторонникам партии «ОПЗЖ» не хватает ума. Стоит отметить, что партия «ОПЗЖ» занимает второе место по уровню поддержки населения в Украине. Кроме того, экс-министр осудила зрителей блогера Анатолия Шария, тех кто доверяет украинским судам, и тех, кто есть плаценту после родов.

В своем посте Супрун уделила основное внимание нелепости поедания украинцами своей плаценты и снабдила публикацию рядом ссылок на зарубежные исследования, которые подтверждают, что плаценту есть не стоит. Вместе с тем не совсем понятно, почему Супрун решила, что украинские мамы сохраняют плаценту после родов, чтобы потом скушать. Ссылок на факты популярности практики поедания плаценты украинцами Супрун не разместила в своей публикации.

«Украинцы, которым не хватает здравого ума: голосуют за «ОПЗЖ»; смотрят Шария; доверяют украинским судам; едят свою плаценту», — заявила Супрун.

Напомним, как сообщалось ранее, даже Пушилин не допускал таких ошибок: жители ОРЛО возмутились неудачным поздравлением горняков.