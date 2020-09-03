Коррупционные схемы Пушилина были раскрыты: блогер сообщил, как главарь «ДНР» зарабатывает на людях

Стало известно о том, что главарь сепаратистов из «ДНР» Денис Пушилин является соучастником серьезный коррупционных схем. Через так называемое «министерство ЖКХ и строительства» он вместе со своими подчиненными незаметно занимается хищением имущества «республики».

Об этой информации сообщил «ДонПресс», сославшийся на мнение блогера из ОРДО «Злобного укра», передает «НБН».

По данным блогера в «ДНР» сумму восстановительного бюджета меняли множество раз. Она менялась от 5 до 16 000 000 000 рублей в год. Однако после убийства Захарченко новый главарь «ДНР» решил назначать «министром ЖКХ» Сергея Наумка, при котором ситуация значительно ухудшилась.

«Материалы поставляются в большинстве своем бракованные. Идет постоянное хищение и списание строительных материалов для нужд «министерства». В бумагах писали о том, что закупка была сделана у передовых производителей, а деньги шли в карман. Рабочим не доходило к зарплатам больше 12 000 рублей в месяц. Но в то же время Пушилин со своими подельниками для себя хорошо насчитывали. Этот министр имеет зарплату в 2 миллиона. Замы тоже хотели жить, как он, и тоже списывали всё и вся», — сообщил в начале блогер.

Затем источник рассказал, что Наумец принимал все объекты, которые необходимо было отремонтировать. И принимал, безусловно, в очень плохом виде. Более того, Пушилин со своим руководством хотят устроить распил в 2020 году на 8 000 000 000 рублей.

«Схема следующая: министр демонстрирует на рассмотрение смету, дабы взять деньги, выделенные ему «министром финансов». Откат от суммы – стабильно 20% от объема годового. Для главаря террористов Пушилина и его подопечных это будет составлять около 1 600 000 000 рублей», — подытожил блогер в конце.

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