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А если глава Кремля, уверенный в своей безнаказанности и дальше будет проводить свою «бандитско-имперскую политику»?

По мнению военного эксперта Дмитрия Золотухина, Путин не остановится.

«Путин вырос в бурной среде в Ленинграде и научился главному принципу гопника: если жертва проявляет слабость — жми до конца», — отметил он.

Эксперт считает, единственное, что может заставить российского президента задуматься, если ему дадут понять, что целой генерации россиян может наступить «капец» (их детей не будут учить в Оксфорде, их деньги не будут держать западные офшоры и банки, их виллы, яхты и самолеты станут токсичными для каждой адекватной страны).

«Тогда Путин задумается дважды или даже трижды», — подчеркнул Золотухин

После этих переговоров Байден заявил, что будет говорить с Зеленским.

По мнению Дмитрия Золотухина, на него могут надавить, вынуждая принять решения, которые повлекут за собой взрыв в украинском обществе.

После чего Путин предложит ввести в Украину миротворческий контингент для защиты русскоязычного населения.

Ранее мы сообщали о том, что в России хотят один из городов назвать Путинградом.