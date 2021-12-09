Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что в начале Эрдоган повторил недавно сказанный тезис о готовности способствовать диалогу между Российской Федерацией, а также Украиной. Однако на сей раз он добавил, что будет принимать безотлагательные инициативы, чтобы не только стороны пришли к договоренностям, но еще и намерен снижать напряженность в регионе (очевидно, речь идет о Донбассе).

«Анкара в данный момент против того, чтобы происходило усиление конфронтации в отношениях Украины и России. Если стороны будут согласны, мы можем внести собственный вклад, который поспособствует деэскалации конфликта. Кроме того, турецкая сторона выразила готовность выступать в качестве посредника. Так же мы можем оказать помощь в формате любого плана. К примеру, можем начать организовывать каналы для общения между Москвой и Киевом», — сказал Эрдоган.

Напомним, стало известно, что начнется в Украине после отставки Зеленского: политтехнолог сказал, какой сценарий ждет страну.