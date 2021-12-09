Как информирует «НБН», такое свое мнение в эфире YouTube-канала «Политека» озвучил украинский политолог Вадим Карасев.

Цитата из заявления эксперта:

«Наиболее лучший вариант, лично для Зеленского – это военный путь. Причем такого рода планы, по всей вероятности, существуют. Ведь не случайно Российская Федерация на протяжении последнего времени постоянно говорила о том, что скапливались вооруженные силы. И, насколько я понимаю, об этом Путин говорил главе Белого дома. Однако получается так, что при помощи военного пути мы попросту не можем забрать эти территории. И остается теперь либо эту землю потерять, либо присоединиться. Но, к сожалению, далеко не на своих условиях».