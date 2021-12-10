Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал журналиста Дениса Казанского.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на оккупированном Донбассе ему напоминает «геноцид».

Заявление российского президента прокомментировал украинский журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский. Он внезапно заявил, что согласен со словами руководителя РФ – на Донбассе действительно геноцид, устроенный Россией.

Журналист перечислил проблемы, которые начались на Донбассе после российской оккупации: нищета, полное отсутствие прав у людей, отток местного населения, насилие над людьми.

Кроме того, Казанский подчеркнул, что ответственность за все это несет пропутинская партия «Единая Россия», так как с недавних пор главари псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник официально пополнили ряды данной партии.

Журналист напоследок добавил, что геноцид происходит на тех территориях, куда приходит «русский мир».

«В Днепре, Харькове нет никакого геноцида, потому, что там и нет российских «защитников»», — сказал Казанский.

Ранее мы сообщали, что Казанский рассказал, как Россия в очередной раз обманула жителей ОРДЛО.