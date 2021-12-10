Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Представители украинской делегации в ТКГ вынесли на рассмотрение три ключевых вопроса, касающиеся возвращения к устойчивому перемирию и прекращению огня, установленного 22 июля 2020 года, открытия контрольных пунктов пропуска в Счастье и Золотом, а также организации обмена в ближайшем будущем удерживаемых лиц (речь идет о 60 человек).

Однако все эти инициативы были категорически отвергнуты представителями России по надуманным предлогам. При этом со своей стороны представители российской делегации не внесли никаких встречных предложений.

Также не нашло поддержки со стороны России и предложение Украины по расширению Совместного центра контроля и координации путем включения в его состав уполномоченных представителей со стороны стран-участниц Нормандского формата.

Своим отказом поддержать данные инициативы Украины, Россия лишний раз подтвердила свое нежелание в урегулировании конфликта на Донбассе.

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