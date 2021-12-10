Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.



Примечательно, что какой-то серьезной реакции на американские санкции против украинских граждан от власти не поступило.



На Банковой сдержано порадовались санкциям против экс-главы КСУ Андрея Тупицкого. А вот о санкциях в отношении бывшего замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова вообще решили не упоминать.



Это видно из заявления, которое было сделано Андрее Ермаком:



«Господин Байден поздравил Владимира Зеленского с большим прогрессом в проведении реформ. Особенно — в судебной системе. Мы сегодня увидели чёткие сигналы в виде санкций, которые приняли в отношении человека, блокирующего в КСУ проведение этих самых реформ. Думаю, это очень чёткий сигнал», — сдержанно резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы писали, что США ввели санкции в отношении Андрея Портнова. Также санкции были введены проти Александра Тупицкого.