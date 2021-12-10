Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск авторской программы Янины Соколовой «Соромно».

Журналистка и телеведущая Янина Соколова отреагировала на поступок экс-«прокурора» Крыма, экс-депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Коллаборантка в социальной сети Instagram начала ностальгировать по временам, когда она работала в украинской прокуратуре. Поклонская показала «дембельский альбом» с фотографиями своих коллег. С особым пиететом она высказалась о генеральном прокуроре времен президентства Виктора Януковича – Викторе Пшонке.

Журналистка Соколова призвала Поклонскую вернуться в Украину, раз она так ностальгирует по временам работы в украинской прокуратуре. Вот только, по словам журналистке, Поклонской придется ответить за тяжелое преступление – государственную измену.

«Наталья, мы тебя очень ждем в Украине. По тебе плачет не один киевский изолятор. Послушай, думаю, что Пшонка тоже зайдет (в изолятор, — ред.), если вдруг он попадет в изолятор», — обратилась к Поклонской журналистка.

Соколова отметила, что на днях Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую.

«Приезжай, встретим!», — сказала Соколова Поклонской.

Ранее мы сообщали, что Соколова спросила у маленьких украинцев, что они думают о Майдане — ответы детей вызвали восторг в сети.