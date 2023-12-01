О том, что в деле Шуфрича появились новые доказательства, но уже касающиеся государственной измены экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу СБУ.

Как стало известно силовикам, Сивкович организовывал масштабные информационные кампании, направленные на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля, привлекая к подобным «набросам» киевских политиков, включая и Нестора Шуфрича.

На данный момент, бывшего замсекретаря СНБО уведомили касательно подозрения согласно статье о «госизмене, совершенной по предварительному сговору группой лиц» — Сивковича могут отправить на пожизненное заключение после решения суда.

Кроме того, при участии Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора, была расширена «аргументированная доказательная база об антиукраинской деятельности» пока еще действующего нардепа Нестора Шуфрича, «тесно сотрудничавшего и выполнявшего задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ» в задачи которого входила координация агентуры РФ в нашей стране.

Ранее мы писали о том, что в СБУ раскрыли причины обысков на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры.