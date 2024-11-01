Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании, помимо государственной измены, российские суды выносят значительную численность приговоров по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, террористической деятельностью и дезинформацией («фейками»).

В соответствии с данными Министерства юстиции РФ, в течение первых шести месяцев текущего года, за вышеописанные «нарушения» осудили больше населения, чем за весь 2023 год.

Аналитики военной разведки Британии полагают, что данная статистика свидетельствуют о том, что российская верхушка все больше полагается на методы принуждения и показательного сдерживания, стремясь сохранить контроль над категориями граждан, нелояльных кремлевскому режиму.

В Минобороны Великобритании подчеркнули — до полномасштабной агрессии РФ против Украины, Кремль «обычно предпочитал более тонкие способы борьбы с инакомыслием».

Ранее мы писали о том, что президент Сербии рассказывал, на чем настаивал Путин во время их разговора об Украине.