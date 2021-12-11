Украинский политик Арсений Яценюк в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» высказался об итогах саммита Путина и Байдена.

Бывший руководитель Кабинета министров полагает, что после беседы с президентом Соединенных Штатов Америки российский лидер угодил в ловушку, информирует «НБН».

Политик отмечает, что нынешнее положение Путина несет угрозу Украине. После саммита с Байденом российский президент понял, что Украину Запад не сдал и не намерен делать это в будущем. В то же время глава РФ будет думать и ждать удобного момента, чтобы вновь нанести удар.

Яценюк добавил, что Украина должна рассчитывать на свою армию и граждан, а также принимать помощь западных партнеров.

Политик отмечает, что после саммита глав России и США стало очевидно, что Америка продолжает быть лидером свободного мира, кроме того Белый дом объединил Запад в поддержке Украины против агрессии Кремля.

Ранее Яценюк заявил, что украинцы ожидали услышать от Зеленского комментарии относительно угрозы вторжения армии России в Украину во время пресс-марафона, однако президент использовал общение с журналистами для другой цели.