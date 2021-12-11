Российский политолог Андрей Пионтковский утверждает, что в ближайшее время армия РФ не будет атаковать Украину, поскольку руководство РФ отказалось от идеи масштабного наступление.

В эфире телеканала «Эспресо» он подчеркнул, что угроза санкций сыграла свою роль, однако лидер россиян отказался начинать большую войну в Украине еще до саммита с Байденом, информирует «НБН».

Пионтковский не сомневается, что российские военные эксперты объяснили своему президенту, почему вторжение в Украину обернется катастрофой, ведь нельзя отрицать обороноспособность ВСУ.

Эксперт добавил, что Путин осознает, что его режим рухнет после вторжения в Украину. В РФ пойдет большое количество гробов с умершими солдатами, которые поставят его власть под угрозу. Умирать будут дети его «глубинного народа», поддержки которых он может лишиться и в результате потерять президентское кресло.

В то же время Пионтковский призвал не исключать безумие одного человека и продолжать Украине наращивать свой военный потенциал.

Ранее эксперт рассказал, почему Путин паникует, а Кремль разразился угрозами в адрес Украины и Запада после саммита главы РФ с американским лидером.