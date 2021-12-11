Экс-президент Украины Петр Порошенко, в ответ на заявление нынешнего главы государства о возможном проведении референдума по Крыму и Донбассу, предупредил об опасности реализации соответствующей идеи.

Политик напомнил украинскому руководству, что вопросы суверенитета, территориальной целостности и государственного устройства не могут рассматриваться на всенародном голосовании, сообщает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По словам Порошенко, президент – гарант Конституции и не может ее нарушать, в частности для проведения неукраинских решений. Политик отмечает, что ужасная ошибка – обсуждать неизвестные вопросы, которые предлагают другие страны.

Порошенко убежден, что прежде всего необходимо обеспечить соблюдение Конституции, защитить суверенитет Украины и права ее граждан.

Депутат представил, что может возникнуть ситуация, когда две или три области будут не согласны с решением других регионов Украины. В таком случае Путин может воспользоваться моментом и объявить несогласные области «несчастными», после чего повторить на этих территориях сценарий с фейковым референдумом на Крымском полуострове.

Порошенко призвал изучить урок 2014 года и не повторять его.

Ранее Порошенко заявил, что Путин стремится возродить Советский Союз, подчеркнув, что у главы России нет красных линий и он может зайти слишком далеко, если его не остановить.