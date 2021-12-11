Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что Америка не изменила свое решение оснащать необходимым вооружение армию Украины.

На своей странице в LiveJournal эксперт утверждает, что информация о приостановке США поставок оружия для ВСУ – вброс. Коваленко упоминает, что телеканал NBC не назвал источник «заслуживающий доверия», из которого стало известно якобы о прекращении поставок военной помощи в Украину, информирует «НБН».

СМИ сообщило, что Вашингтон приготовил Украине партию военной поддержки в размере 200 миллионов долларов, однако администрация главы США якобы умышленно задерживает поставку.

Новость растиражировали российские издания, заявив, что на такой шаг американское руководство пошло намеренно, чтобы оказывать давление на власти Украины после саммита Путина и Байдена.

Коваленко подчеркнул, что заявления анонимных информаторов не нужно воспринимать всерьез и пожалел пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, которая неоднократно опровергала подобные вбросы в западных изданиях.

Эксперт добавил, что российская пропаганда уже добралась до западных СМИ, где все чаще появляется манипуляция и откровенная ложь об Украине.

Ранее издание The Washington Post сообщило данные разведки США о перемещении 175 000 военных Российской Федерации вблизи украинских границ.