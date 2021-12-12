Как информирует «НБН», в какой-то момент Савик Шустер спросил у Бойко, сможет ли тот при необходимости обратиться к своим избирателям, и призвать их идти защищать Родину от Российской Федерации?

Шустер спросил:

«В случае, если все же начнется что-то… Вы сможете обратиться к своим избирателям, сказав: «Пойдем вместе, будем Родину нашу защищать»?».

На это оппозиционер отметил, что такой вопрос является ничем иным, как «провокацией».

Он заявил:

«На него весьма легко дать ответ, сидя в теплой и комфортной студии. Однако когда угроза становится реальной, тогда именно и нужно задавать подобные вопросы».

При этом Бойко добавил, что он уверен в том, что никакой войны не будет, а украинцам стоит расслабиться.



В какой-то момент Сергей Притула начал возражать, заявив, что война уже идет, причем давно. На это Бойко молниеносно ответил, что мы имеем сейчас тлеющий конфликт. Но войны, по словам оппозиционера, как таковой, не будет. В это же время ответ на вопрос Шустера со стороны Бойко так и не прозвучал.



Спустя какое-то время, экс-глава украинской дипломатии Павел Климкин также настоял в студии на том, чтобы был озвучен ответ на вопрос относительно защиты страны.



Обращаясь к Бойко, Павел Климкин сказал:

«Это ведь весьма серьезная история. Необходимо ответить. Будет звучать призыв идти и защищать страну? Господин Юрий, будет, или не будет?».

На это политик сказал:

«Конечно же. А вы что хотели сказать, что у нас… Вы еще расскажите, а чей Крымский полуостров…Послушайте, вы начали задавать глупые и провокационные вопросы…».

При этом, если посмотреть запись эфира, то можно заметить, как постоянно менялась мимика на лице Бойко, когда вышеупомянутые лица задавали ему подобные вопросы. Политик то иронично улыбался, то делал серьезный вид лица, немного краснея…

Напомним, ранее мы уже писали о гарантиях по Донбассу, которые предоставили в США Украине.