В эфире Espreso.TV украинский журналист Виталий Портников указал на интересный момент в споре Путина с кинорежиссером Александром Сокуровым.

В ходе заседания президентского совета по правам человека между Путиным и Сокуровым началась перепалка, когда режиссер предложил «отпустить» республики Северного Кавказа, на содержание которых у Москвы уходят большие финансовые затраты, информирует «НБН».

Слова Сокурова вызвали раздражение у лидера россиян. Глава государства, обращаясь к режиссеру, спросил его, хочет ли он превратить Россию в Московию, добавив, что этого ожидают в НАТО.

По мнению журналиста, такая фраза из уст главы Кремля свидетельствует о шаткой политической ситуации в Российской Федерации. Портников отмечает, что заявление режиссера заставило понервничать главу Кремля.

Аналитик добавил, что в России не решен национальный вопрос, кроме того, у Путина вызывает беспокойство, очевидно, проблема власти в РФ.

Портников добавил, что в России происходят какие-то процессы, о которых осведомлен Путин, но о которых не знает журналист и те, кто пытается понять политическую ситуацию в РФ.

Ранее Портников объяснил, почему отказ от «республик» Донбасса будет стоить Путину президентского кресла, и сможет ли Украина вернуть оккупированные Россией территории.